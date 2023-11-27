Реабилитолог назвала условие, при котором случится рецидив травмы

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, какие трудности могут возникнуть, если не будут соблюдены рекомендации специалиста при восстановлении после травм.

«Если вы начинаете восстанавливаться вместе с программой, которую составляет для вас реабилитолог, а потом решаете самостоятельно повысить нагрузку, начать активные занятия спортом или поиграть в футбол с друзьями во дворе, так как у вас уже «вроде» ничего не болит, то весь процесс реабилитации пойдет под откос. Как минимум — вы получите воспаление сустава, отек, который будет еще несколько дней проходить, что приведет к откату назад и повторным занятиям со специалистом. Как максимум — вы вновь столкнетесь с травмой, после которой восстанавливались ранее», — заявила Смирнова.

Последствия получения травмы во время занятий спортом всегда носят долгосрочный и систематический характер, требующий работы и большого количества терпения. Причем реабилитация — это серьезный процесс, ошибки в котором могут привести к опасным осложнениям.

Ранее Смирнова дала шесть советов для профилактики любых травм.