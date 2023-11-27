Семин не считает, что экс-игрок «Рубина» перерос «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что Хвича Кварацхелия соответствует «Наполи». Его слова передает ODDS.

«Наполи» — большой клуб. Это чемпион Италии, это количество болельщиков по всей стране. Хвича соответствует «Наполи», их темпераменту, идеям. Мне кажется, этот клуб ближе к его любимой Грузии. Не сказал бы, что Хвича перерос «Наполи». Ему пока рано задумываться о смене клуба. Он любит «Наполи», ему там комфортно.

Хвича на сегодняшний день игрок мирового уровня. А по поводу трансфера решат клубы», — сказал Семин.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 12 матчей (4+3).

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