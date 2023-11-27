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Тренер рассказал, на что может рассчитывать «Краснодар»

Тренер Тарханов: «Краснодар» не ровня «Зениту», не готов бороться за первое место

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Алексей Даничев/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что «Краснодар» не смог выдержать напряжения после того, как стал лидером чемпионата. Об этом он заявил RT.

«Я еще до матча знал, что «Урал» сегодня как минимум не проиграет. Потому что «Краснодар» пока не готов бороться за первую строчку. Считаю, что команда Владимира Ивича достойна пока только борьбы за второе место. Они не ровня «Зениту», у которого уже очень давно присутствует стабильность во всех аспектах, поэтому они и чемпионы», — сказал Тарханов.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые одержали победу над ЦСКА со счетом 3:2.

Ранее тренер клуба РПЛ признался, что чуть не сошел с ума во время матча.

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