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Утяшева рассказала, как советовалась с Роналду

Утяшева о режиме Роналду: никаких сериальчиков

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Liasanutiasheva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала об общении с известным португальским футболистом Криштиану Роналду. Ее слова передает РИА Новости.

«Я общалась с Роналду, он тогда рекламировал шампунь на своих шикарных волосах. Нам удалось пообщаться, и я спросила его про режим. Так вот, перед стартами он всегда ложится спать вовремя, никаких сериальчиков. Я росла с нашими потрясающими хоккеистами, они в 11 уже спали. Очень важно соблюдать режим, все должно быть в меру и идти из любви к себе», — сказала Утяшева.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубкок арабских чемпионов.

Ранее «Аль-Наср» одержал победу благодаря дублю Роналду.

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