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В Италии назвали двух лучших российских футболистов, выступавших в Серии А

Журналист Мартини заявил, что ни один россиянин не оставил след в Серии А

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Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил вклад российских футболистов в историю Серии А. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Ни один российский футболист особо не оставил своего следа в Италии. Лучшими по игре, но совсем недолго, были Колыванов и Шалимов. Что касается остальных, то это были средние футболисты, и пример Миранчука это доказывает.

Игорь Колыванов выступал в Италии за «Фоджу» (106 матчей, 22 гола) и «Болонью» (87 матчей и 26 голов). Колыванов стал рекордсменом чемпионатов Италии среди россиян по количеству матчей, проведенных в Серии А (164) и голов в элитном дивизионе (44). Один сезон с «Фоджей» он провел в Серии В.

Игорь Шалимов играл за Фоджу», (33 матча, 9 голов), миланский «Интер» (50 матчей, 11 голов), «Удинезе» (30 матчей), «Болонью» (33 матча, пять голов), «Наполи» (19 матчей, два гола).

Ранее Мартини назвал худших российских футболистов, выступавших в Серии А.

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