Зарема: все смеялись над Кубой, а в РПЛ нет красных мячей для игры зимой, это смешно

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова иронично прокомментировала тот факт, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграли с калининградской «Балтикой», не был использовал мяч красного цвета. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде [перед товарищеским матчем со сборной России]. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли? Давайте пофантазируем, чего еще не будет через следующие пять лет? Может, снега?» — заявила Салихова.

Сборная Кубы перед матчем с национальной командой России была вынуждена закупить новые бутсы, потому что обувь кубинских футболистов не подходила для игры на искусственном газоне, а покрытие на стадионе Волгограда — натуральное.

Пресс-служба РПЛ объяснила, что красный мяч в поединке «Балтики» и «Спартака» не был использован из-за сотрудничества лиги с компанией Nike.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее в игре «Спартака» увидели мысль.