Стала известна разница между МИР РПЛ и Первой лигой

Полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян в интервью «Газете.Ru» заявил, что уровень игры в МИР Российской премьер-лиге (МИР РПЛ) заметно отличается от Первой лиги, где он провел большую часть профессиональной карьеры.

Ключевым отличием, по мнению 24-летнего игрока, является скорость мышления игроков.

«Здесь быстрее принимают решение. Понятно, что и класс футболистов выше, надо стараться ориентироваться на их уровень и так же играть. Насчет адаптации — не сказал бы, что она была слишком долгой, но в любом случае к абсолютно любому чемпионату нужно адаптироваться. Тут все нормально», — заявил Галоян.

В 16-м туре МИР РПЛ пройдет матч «Балтика» — «Спартак». Он состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

Ранее Артур Галоян назвал грусть уделом слабых.