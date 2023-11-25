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Форвард «Баварии» Кейн установил два рекорда в Бундеслиге

Английский нападающий «Баварии» Кейн установил два рекорда в Бундеслиге

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Carl Recine/Reuters

В матче немецкой Бундеслиги против «Кельна» английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн установил сразу два рекорда.

Кейн стал стал первым англичанином, которому удалось забить 18 мячей в чемпионате Германии за сезон. Также он стал первым в истории Бундеслиги, кто забил 18 мячей в 12 стартовых турах.

«Бавария» обыграла «Кельн» со счетом 1:0. Кейн забил единственный мяч.

В середине августа Кейн стал игроком «Баварии», перейдя в немецкий клуб из лондонского «Тоттенхэма». Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кейна составляет €110 млн. Англичанин забил 18 голов и сделал пять результативных передач за 12 матчей в Бундеслиге.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место, набрав 32 очка. На втором месте располагается леверкузенский «Байер» (31), замыкает тройку сильнейших «Штутграт» (24).

Ранее легенда «МЮ» заявил, что его тошнит от голов Кейна.

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