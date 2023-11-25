Названа главная проблема «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главную проблему красно-белых в текущем сезоне. По мнению специалиста, у команды до сих пор непонятен оптимальный состав, хотя первая часть чемпионата уже подходит к концу.

«На сегодняшний день сыграно уже много игр, а у «Спартака», по большому счету, нет оптимального состава. Да, мы видим, что защитная линия сейчас практически не меняется, но что касается полузащиты и нападения… Столько перестроений, столько разговоров. Сначала была история с Джикией, потом с Соболевым. Все это накладывает свой отпечаток. Ожидаю, что в последних трех турах они все-таки должны как-то собраться и постараться не потерять и как-то приблизиться, потому что любое поражение… Ну куда? Уже и так восемь очков отрыв. По игре видно, что они не уступают ни одной команде, но нет стабильности», — считает Деменко.

«Спартак» по итогам первого круга занял в РПЛ шестое место, набрав 24 очка за 15 встреч. От лидирующего «Краснодара» подопечные Гильермо Абаскаля отстают уже на восемь баллов.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной России не смутили низкие зарплаты в Европе.