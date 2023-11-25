Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Зенита» рассказал, как отказался от перехода в клуб АПЛ

Барриос заявил, что не перешел в клуб АПЛ из-за нового контракта с «Зенитом»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о предложении «Ноттингем Форест» о переходе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Предложение от «Ноттингем Форест»? Действительно, были какие-то разговоры, но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился», — сказал Барриос.

Как сообщал журналист Иван Карпов, зимой 2023 года англичане проявили интерес к колумбийцу и хотели его получить бесплатно, так как тот не подписал дополнительное соглашение с клубом об отказе воспользоваться правом Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта. Барриос рассказал руководству сине-бело-голубых о предложении «Ноттингема», но ему предложили подождать до лета, чтобы завоевать очередной трофей. В апреле 2023 года колумбиец согласовал личный контракт с клубом АПЛ.

Летом 2023 года «Ноттингем» предложил «Зениту» за Барриоса €4 млн. Петербуржцы, несмотря на достигнутые ранее договоренности, заявили, что дешевле €20 млн не продадут своего игрока.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является пятикратным чемпионом России в составе петербургского клуба и обладателем Кубка страны.

Ранее экс-игрок «Спартака» Тихонов рассказал о своей зарплате в клубе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий