Игрок «Зенита» рассказал, как отказался от перехода в клуб АПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о предложении «Ноттингем Форест» о переходе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Предложение от «Ноттингем Форест»? Действительно, были какие-то разговоры, но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился», — сказал Барриос.

Как сообщал журналист Иван Карпов, зимой 2023 года англичане проявили интерес к колумбийцу и хотели его получить бесплатно, так как тот не подписал дополнительное соглашение с клубом об отказе воспользоваться правом Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта. Барриос рассказал руководству сине-бело-голубых о предложении «Ноттингема», но ему предложили подождать до лета, чтобы завоевать очередной трофей. В апреле 2023 года колумбиец согласовал личный контракт с клубом АПЛ.

Летом 2023 года «Ноттингем» предложил «Зениту» за Барриоса €4 млн. Петербуржцы, несмотря на достигнутые ранее договоренности, заявили, что дешевле €20 млн не продадут своего игрока.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является пятикратным чемпионом России в составе петербургского клуба и обладателем Кубка страны.

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