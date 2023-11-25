Глава «Зенита» Медведев после «Спартака» потроллил ЦСКА

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сделал эмоциональное заявление после победы женской команды из Санкт-Петербурга над московским ЦСКА в рамках Суперлиги. Его слова передает «Матч ТВ».

«Наш клуб включает в себя разнообразные команды — это и футбол, и гандбол, и баскетбол, и женские команды. Мы будем доказывать, что Санкт‑Петербург — спортивная столица России.

Касательно ЦСКА можем сказать, что коней укротили», — сказал Медведев.

Медведев ранее после победы хоккейного СКА над «Спартаком» произнес фразу «Страна без мяса».

24 ноября ЖФК ЦСКА проиграл ЖФК «Зенит» в матче за чемпионство в женской Суперлиге со счетом 1:2. Голами в составе победителей отметились Ана Диаш и Алена Андреева. Москвички заняли второе место.

Эта победа стала для футболисток из Санкт-Петербурга второй подряд. В прошлом сезоне они также выиграли чемпионство.

15 октября ЦСКА и «Зенит» встречались в матче за Кубок России. Тогда победу одержали футболисты из Москвы, отправив в ворота соперниц четыре мяча и победив со счетом 4:1.

Ранее Зарема Салихова ответила на скандальную фразу Медведева в адрес «Спартака».