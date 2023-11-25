Непобежденный боксер из России оправдался за желание выйти под флагом США

Непобежденный российский боксер Бахрам Муртазалиев заявил, что не собирался выходить на ринг под флагом США. Его слова передает Metaratings.

«Фраза, сказанная мною про американский флаг, была шуткой в личной беседе. Я не предполагал, что из нее сделают сенсацию. Я люблю свою Родину и даже не думал представлять США.

Мне хотелось бы выйти с флагом России, но, к сожалению, его демонстрация запрещена на боях до сих пор. В любом случае, моим искренним желанием будет порадовать своей победой каждого жителя России», — сказал Муртазалиев.

Муртазалиев подерется за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) против представителя Германии Джека Кулкая. Россиянин получил право на титульный бой после отказа американца Джермелла Чарло от пояса.

Муртазалиев выступает в первой средней, в средней, и во второй средней весовых категорий. Он является бывшим чемпионом США по версии WBC United States (USNBC 2018—2019), чемпионом Америки по версии IBA Americas (2018—2020) в 1-м среднем весе.

В активе 30-летнего Муртазалиева 19 побед в 19 боях. На счету Кулкая 33 победы при четырех поражениях.

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