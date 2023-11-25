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Непобежденный боксер из России оправдался за желание выйти под флагом США

Боксер Муртазалиев заявил, что шутил о выходе на ринг под американским флагом

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Mel Evans/AP

Непобежденный российский боксер Бахрам Муртазалиев заявил, что не собирался выходить на ринг под флагом США. Его слова передает Metaratings.

«Фраза, сказанная мною про американский флаг, была шуткой в личной беседе. Я не предполагал, что из нее сделают сенсацию. Я люблю свою Родину и даже не думал представлять США.

Мне хотелось бы выйти с флагом России, но, к сожалению, его демонстрация запрещена на боях до сих пор. В любом случае, моим искренним желанием будет порадовать своей победой каждого жителя России», — сказал Муртазалиев.

Муртазалиев подерется за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) против представителя Германии Джека Кулкая. Россиянин получил право на титульный бой после отказа американца Джермелла Чарло от пояса.

Муртазалиев выступает в первой средней, в средней, и во второй средней весовых категорий. Он является бывшим чемпионом США по версии WBC United States (USNBC 2018—2019), чемпионом Америки по версии IBA Americas (2018—2020) в 1-м среднем весе.

В активе 30-летнего Муртазалиева 19 побед в 19 боях. На счету Кулкая 33 победы при четырех поражениях.

Ранее российский боец UFC заявил, что дерется за деньги, а не за Россию.

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