Экс-тренер сборной России назвал преимущество «Крыльев Советов» в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». В комментарии «Газете.Ru» он назвал сильные стороны обеих команд, выразив мнение, что они сыграют вничью.

«Отдавать кому-то предпочтение сложно, хотя, наверное, у «Локомотива» есть шансы в этой игре добиться преимущества, потому что, как бы там ни было, у них более стабильный состав и есть игроки, которые в нашем футболе имеют спортивный вес. Думаю, что у «Локомотива» шансов больше.

Но «Крылья» показывают интересный футбол, содержательный, который приносит им не только радость болельщиков на трибунах, но и очки, позволяющие им быть в числе лидеров, а нам — говорить о них. К тому же, домашний матч дает «Крыльям» моральное, психологическое преимущество, болельщик «потянет» их.

При этом я за равенство, паритет в очках. Думаю, что команды не выявят победителя. Будут голы, будет красивая, интересная, динамичная игра, но победителя мне сложно назвать», — констатировал Игнатьев.

После 15 туров «Крылья Советов» набрали 25 очков и идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе «железнодорожников» на балл меньше, они расположились на седьмой строчке. Матч между этими командами состоится в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13:00 по московскому времени. Соперников рассудит Василий Казарцев.

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