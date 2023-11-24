Плющев о словах Медведева в адрес «Спартака»: для интеллигента это несвойственно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, комментируя провокационную фразу председателя совета директоров СКА Александра Медведева в адрес «Спартака», заявил, что такие слова несвойственны интеллигентному человеку. Слова Плющева передает Legalbet.

«Я не был в раздевалке и мне сложно комментировать, но если это действительно так, то ничего, кроме улыбки, это вызвать не может. Свои эмоции все-таки надо сдерживать всем. Грубо говоря, здесь идет прямой намек на «Спартак». Для интеллигентного человека это не очень свойственно.

Наверное, Валерий Каменский постарается вызвать его на комиссию, чтобы он пояснил свое высказывание», — сказал Плющев.

23 ноября СКА победил «Спартак» (3:2) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ. После игры главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и Александр Медведев пришли в раздевалку петербургской команды. На видео попал момент, как Медведев кричит: «Рыбный день, страна без мяса».

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает первое место, набрав 49 очков. СКА располагается на пятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с магнитогорским «Металлургом». Подопечные Романа Ротенберга встретятся на своем льду с нижегородским «Торпедо».

Ранее Валерий Каменский назвал комментарий Медведева о «Спартаке» «не очень хорошим поступком».