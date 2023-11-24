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Гаджиев объяснил, чем для игроков сборной России был полезен матч с Кубой

Тренер Гаджиев назвал плюсом для игроков сборной России голы в матче с Кубой

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Александр Вильф/РИА Новости

Известный тренер, президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о том, что в товарищеском матче сборных России и Кубы восемь российских футболистов забили по мячу. В комментарии «Газете.Ru» специалист заявил, что это важный фактор для игроков, который также говорит об универсализации футбола.

«Для футболистов это положительный фактор, это всегда идет в актив. Футбол — игра командная и универсальная, где игроки обороны активно участвуют в атакующих действиях, а нападающий должны так же активно вести борьбу за мяч, как и игроки других линий. В далекое уже время специалисты спорили, что важнее: универсализация или специализация? В дальнейшем развитие игры показало, что ближе к истине были те, кто говорил об универсализации. Вот этим требованиям игры и соответствует тот факт, что восемь мячей забили восемь игроков», — считает Гаджиев.

Матч между сборными России и Кубы состоялся 20 ноября и завершился победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 — тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

Ранее тренер Игнатьев усомнился в значимости рекорда в матче Россия — Куба.

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