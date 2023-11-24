Экс-тренер сборной России: не знаю, что нам даст включение матча с Кубой в Книгу рекордов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о включении товарищеского матча с Кубой в Книгу рекордов России за наибольшее количество игроков, забивших мячи в одной встрече. В беседе с «Газетой.Ru» он задался вопросом, что это дает российскому футболу.

«Даже не знаю. То, что много игроков сумело забить, — похвально. Но не думаю, что стоит брать это в учет и заносить в Книгу рекордов. Честно говоря, не знаю, что это нам даст и для чего это. Ну, раз есть такой праздник, давайте будем праздновать. Но не думаю, что это такое серьезное завоевание. Победа нашей команды, игра — об этом есть смысл говорить. Мы как-то привыкли все праздновать. Я понимаю, забили бы Франции восемь, и причем — все разные футболисты. Тогда об этом стоило бы поговорить, не более того. А так — не могу ничего сказать, мне это неинтересно», — констатировал Игнатьев.

Матч между сборными России и Кубы состоялся 20 ноября и завершился победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 – тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

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