В РФС подтвердили, что матч сборной России войдет в Книгу рекордов

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0) войдет в Книгу рекордов страны. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

24 ноября Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Книге рекордов России зафиксируют матч против Кубы как игру, в которой отличились забитыми мячами максимальное количество футболистов: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Матч против кубинцев стала для сборной России шестым в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее игрок сборной России заявил, что его не смущают низкие зарплаты в Европе.