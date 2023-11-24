В руководстве «Зенита» не считают, что оскорбили «Спартак»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит», председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что его комментарий в адрес хоккейного «Спартака» после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не носит оскорбительного характера. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Ну какой же это инцидент? «Мяcо» для «Cпартака» ноcит cамоироничный характер, что подтверждаетcя, и это легко найти в интернете, cловами и дейcтвиями великих футболиcтов «Cпартака», включая Егора Титова.c

С учетом того, что вчера был четверг — не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», — заявил Медведев.

23 ноября СКА победил «Спартак» (3:2) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ. После игры главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и Александр Медведев пришли в раздевалку петербургской команды. На видео попал момент, как Медведев кричит: «Рыбный день, страна без мяса».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 30 очков после 15-го тура и занимает второе место. Сине-бело-голубые отстают от лидера чемпионата, «Краснодара», на два балла. «Спартак» с 24 баллами расположился на шестой строчке.

Ранее были названы две причины неудачной игры «Спартака» в гостях.