В «Спартаке» отреагировали на новость об интересе к Соболеву из Италии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что клубы из Италии не обращались по трансферу форварда клуба Александра Соболева, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака», — сказал Малышев.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В последнем матче группового этапа Кубка России против «Краснодара» нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания. В последнем матче РПЛ против «Ростова» он появился на 86-й минуте, а предыдущую игру с «Локомотивом» пропустил.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Форвард отказался от общения со СМИ в текущем сезоне.

Ранее российский тренер извинился перед Соболевым.