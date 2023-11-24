Футболист «Спартака» не хочет становиться проблемой для Джикии

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что рад возвращению капитана команды Георгия Джикии к тренировкам с общей группой, передает «Матч ТВ».

«Я бы не хотел становиться проблемой. Я здесь, чтобы помогать команде. Джикия — один из наших лучших игроков. Могу сказать о нем только хорошее. Отличный парень и футболист», — сказал Бабич.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии». Контракт с ним рассчитан на три года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) серб провел семь матчей, в которых отметился голом.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство страны и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 15 возможных.

Джикия не тренировался с клубом в общей группе с октября из-за травмы.

В чемпионате России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 24 очка.

Ранее Джикии предрекли уход из клуба после текущего сезона.