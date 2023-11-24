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Тренер СКА Ротенберг: мы берем пример у «Зенита»

Тренер СКА Ротенберг о победе над «Спартаком»: мы берем пример у «Зенита»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака», отметив, что клуб берет пример с петербургского «Зенита», передает пресс-служба лиги.

«Сегодня на игру мы пригласили Сергея Богдановича Семака. Он поделился опытом. Берем пример с лучших, как я уже говорил, берем пример с «Зенита». Будем делать все возможное, чтобы Питер был на первом месте», — сказал Ротенберг.

СКА победил со счетом 3:2. В составе клуба с берегов Невы точными бросками отметились Владимир Алистров, Михаил Воробьев и Александр Никишин. За «Спартак» отличились Максим Цыплаков и Андрей Локтионов.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает первое место, набрав 49 очков. СКА располагается на пятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», СКА встретится дома с нижегородским «Торпедо».

Ранее в КХЛ предложили изменить правила начисления очков.

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