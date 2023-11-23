Ветеран ЦСКА объяснил, почему Дзагоев завершил карьеру

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков высказался о завершении карьеры экс-полузащитника красно-синих и российской национальной команды Алана Дзагоева. Специалист в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что причиной ухода из футбола 33-летнего футболиста стали многочисленные травмы.

«Парень талантливый, бесспорно, но замучили травмы. Только подлечится — и снова повреждение. Думаю, там накопился уже такой букет травм, что он решил закончить, потому что они не дают играть ему на высоком уровне», — считает Новиков.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года. Последним клубом Дзагоева стала греческая «Ламия».

Ранее экс-вратарь «Локомотива» объяснил решение Дзагоева завершить карьеру.