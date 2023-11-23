Российский хоккеист НХЛ продлил серию из заброшенных шайб до пяти матчей

«Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились россиянин Валерий Ничушкин, реализовавший большинство, а также Джонатан Друен, Райли Тафти, Кейл Макар и Микко Рантанен.

Отличившийся Ничушкин продлил свою серию из заброшенных шайб до пяти матчей подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 18 матчей, отметившись восемью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. В последних пяти матчах форвард набрал 6+2. Его команда идет на шестом месте в Западной конференции.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем. Впоследствии газета The Denver Post написала, что при проверке комнаты хоккеиста в отеле в Сиэтле была обнаружена неизвестная девушка в сильном алкогольном опьянении.

Ранее сообщалось, что скандальный российский хоккеист НХЛ в драке уложил соперника на лопатки.