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Овечкин не отличился результативными действиями в матче с «Баффало»

«Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин не отметился результативными действиями

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MSG Network

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ). Россиянин Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон», не отметился результативными действиями.

В составе победителей точными бросками отметились Александр Алексеев, Ти Джей Оши, Том Уилсон и Дилан Строум. За «Баффало» шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка, Закари Бенсон и Дилан Козенс.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав 22 очка. «Баффало» располагается на 11-й строчке, имея в активе 18 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится 24 ноября. «Баффало» 25 ноября сыграет с «Питтсбургом».

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

Ранее шесть россиян вошли в топ-50 главных талантов НХЛ.

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