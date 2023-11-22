Сборную России раскритиковали за разгром Кубы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что сборная России по футболу должна была остановиться на пяти забитых мячах в ворота национальной команды Кубы. Слова Червиченко передает «Чемпионат».

«Есть всякие страны, которые можно так гонять. Но заклятых наших друзей, которые всегда были с нами, в отличие от многих других, загонять им по восемь мячей… На мой взгляд, должны быть какие-то нормы приличия — пять забили и остановитесь! Что вы из людей петрушек делаете», — сказал Червиченко.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов, причем все восемь голов оформили разные игроки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с командой-участницей чемпионата мира — 2022.