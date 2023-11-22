Голкипер сборной Аргентины пытался остановить полицейского, избивающего болельщиков

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес полез на трибуну, чтобы остановить сотрудников правопорядка, избивающих болельщиков. Об этом сообщает TyC Sports.

Вратарь попытался отобрать дубинку у полицейского во время беспорядков на трибунах перед матчем группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Бразилии. Подпрыгивая, голкипер несколько раз хлопнул сотрудника правопорядка по плечу. Также Мартинес кричал, указывал пальцем на полицейского и призывал его остановиться. Позже вратаря сборной Аргентины оттащили.

Поединок должен был начаться в 03:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Встреча завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. Единственный гол забил Николас Отаменди в середине второго тайма.

Ранее капитан сборной Аргентины Месси объяснил решение увести команду с поля.