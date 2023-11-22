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«Зенит» может расстаться с одним из своих бразильцев зимой

Globo: ожидается, что Ренан покинет «Зенит» зимой

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Максим Константинова/Global Look Press

Бразильский защитник Роберт Ренан может покинуть «Зенит» зимой. Об этом сообщает Globo Esporte.

Как утверждает издание, бразильский защитник получил запросы от европейских клубов. Ожидается, что он покинет «Зенит» в ходе зимнего трансферного окна. Отмечается, что бывший клуб игрока, «Коринтианс», надеется, что сможет заработать на продаже игрока в Европу. По соглашению между сторонами бразильская команда сохранила 11% экономических прав на защитника.

Ренан перешел в российский клуб в 2023 году. Всего он провел за команду 13 матчей. В текущем сезоне Ренан провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) четыре матча, не отметившись результативными действиями. Защитник не выходил на поле с 31 октября.

В 2023 году Ренан в составе сборной Бразилии до 20 лет выиграл чемпионат Южной Америки. В марте 2023 года получил вызов во взрослую сборную Бразилии на матч против Марокко. В игре участия не принял.

«Зенит» после 15 тура РПЛ, набрав 30 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. На два больше у лидирующего «Краснодара».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» может продолжить карьеру в АПЛ.

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