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Стало известно, что сказал Месси игроку сборной Бразилии во время конфликта

Нападающий Месси ответил на обвинения в трусости сборной Аргентины

Аргентинские футболисты Лионель Месси и Родриго де Пауль поругались с игроком сборной Бразилии Родриго из-за того, что Месси в роли капитана увел свою команду в подтрибунное помещение, когда на стадионе перед очным матчем команд в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026 начались потасовки. Об этом сообщает Pasta de Campeón.

Поединок должен был начаться в 03:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле. Именно после возвращения произошел конфликт между Месси и Родриго.

В ходе спора Месси слегка прихватывал бразильца за шею сзади. Одна из фраз, произнесенных аргентинским нападающим, звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?». Издание отметило, что Месси, общаясь на испанском, использовал сленговое выражение cagones — однокоренное с глаголом cagar («испражняться»). Одно из значений слова cagón – «трусливый или до крайности напуганный человек».

Матч закончился победой сборной Аргентины со счетом 1:0.

Ранее в оргкомитете ЧМ-2022 рассказали, что первым делом попросил Месси после победы в финале.

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