Игрок сборной Кубы отказался отдать Миранчуку свою футболку

Защитник сборной Кубы Фабьян Глоор получил после товарищеского матча со сборной России футболку Алексея Миранчука, но отказался отдавать свою, передает RT.

Футболист объяснил, что не сможет отдать футболку из-за того, что у их сборной только один комплект игровой формы.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела прямую онлайн-трансляцию поединка. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить национальную команду России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России.