Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему российские игроки НХЛ не сделали заявления из-за СВО

Голкипер Бобровский: в заявлении российских игроков НХЛ по СВО не было смысла

close
100%
Abbie Parr/AP

Российский голкипер клуба «Флорида» Пантерз» Сергей Бобровский объяснил, почему выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроки из России не сделали заявления после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бобровский отметил, что российские хоккеисты после начала СВО даже создали чат для обсуждения сложившейся ситуации.

«Было непростое время, никто не знал, как отреагирует мир. И я подумал, что нам всем было бы неплохо собраться, обсудить этот вопрос и быть готовыми сделать какое-то совместное заявление, если бы это было необходимо», — заявил голкипер.

В итоге на вопрос от журналиста «почему заявление не было сделано» Бобровский ответил кратко: «Не было смысла».

Бобровский играет в Национальной хоккейной лиге с 2010 года. В период с 2010 по 2012 год он выступал за «Филадельфию Флайерз», с 2012 по 2019 год защищал ворота «Коламбус Блю Джекетс», а после перешел во «Флориду». Во время локаута в сезоне-2012/13 в НХЛ голкипер играл за петербургский СКА.

Ранее российский лидер «Тампы» получил травму в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий