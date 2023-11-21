Ловчев заявил о другом отношении к своей стране, нежели у Василия Березуцкого

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев не согласился со словами экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, призвавшего отечественных игроков уезжать из страны. Своим мнением Ловчев поделился в Telegram-канале.

«Все это происходит на фоне интервью экс-капитана сборной Березуцкого, который призвал убегать из нашего футбола и из страны. Я воспитан на другом, — на другом отношении к своей стране. Дебютировал в Лейпциге в матче сборной — где на трибунах были наши солдаты из Западной группы войск. И после гимна, — крик с трибун: «Алабушево, дави!» Алабушево — это моя деревня, где вырос, где мама получила участок. Я не мог сыграть плохо, мурашки по коже», — написал ветеран.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В сентябре тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Катаром заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее экс-футболист заявил, что российские игроки не нужны в Европе.