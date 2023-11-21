Футболиста сборной России сравнили с петухом

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выделил двух игроков национальной команды России после товарищеского матча с Кубой. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Выделю Облякова и Головина, а оценку со знаком минус поставлю Солдатенкову, который умудрялся проигрывать борьбу кубинцам. Главное, что обошлось без травм, хотя в одном из эпизодов Обляков сзади прыгал на соперника словно петух на курицу, но хорошо, что из строя не выбыл», — заявил Пономарев.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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