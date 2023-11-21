Сборная Казахстана не смогла напрямую выйти на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу уступила национальной команде Словении в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, который состоится в Германии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Любляне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Беньямин Шешко и Беньямин Вербич. У Казахстана единственный гол на счету Рамазана Оразова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Из-за этого поражения подопечные Магомеда Адиева (18 очков) не смогли обойти Словению (22) и заняли третье место в группе H. Сборной Казахстана не удалось выйти в финальную часть Евро-2024 через квалификацию, однако она сохранила шансы завоевать путевку на турнир через плей-офф Лиги наций.

Словения вышла в финальную часть ЧЕ-2024. С первого места из группы H на чемпионат Европы отобралась национальная команда Дании.

Ранее сборная Украины не смогла напрямую выйти на Евро-2024.