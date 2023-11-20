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Карпин объяснил, почему не поет гимн России

Карпин о гимне России: зато я пою «Валера, Валера»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что знает слова гимна России, несмотря на то, что не поет его. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Почему не пою гимн России? Не знаю, нипочему. Знаю ли слова? Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет. Зато я пою «Валера, Валера».

Уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело — играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы видели на примере Кении», — сказал Карпин.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее Карпин отказался слушать песню «Валера» после матча с Кубой.

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