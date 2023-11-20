Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпин отказался слушать песню «Валера» после матча с Кубой

Карпин не дослушал песню «Валера» и покинул поле после матча с Кубой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не дослушал песню певицы Афродиты «Валера» после матча национальной команды против Кубы.

Певица выступила на стадионе в Волгограде сразу после финального свистка. Карпин не улыбнулся после того, как услышал песню. Он обменялся рукопожатиями с исполнителем Иракли, который указал ему на звучащую композицию.

«Да знаю, знаю я», — парировал Карпин и удалился в подтрибунное помещение.

Позже специалист заявил, что это было лишним.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее Головин заявил, что ему было весело в матче против Кубы.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий