Карпин отказался слушать песню «Валера» после матча с Кубой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не дослушал песню певицы Афродиты «Валера» после матча национальной команды против Кубы.

Певица выступила на стадионе в Волгограде сразу после финального свистка. Карпин не улыбнулся после того, как услышал песню. Он обменялся рукопожатиями с исполнителем Иракли, который указал ему на звучащую композицию.

«Да знаю, знаю я», — парировал Карпин и удалился в подтрибунное помещение.

Позже специалист заявил, что это было лишним.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее Головин заявил, что ему было весело в матче против Кубы.