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Игру сборной России против Кубы назвали преступлением против футбола

Экс-член РФС Созин об игре против Кубы: это преступление против футбола

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин раскритиковал идею проведения матча сборной России против Кубы. Его слова передает «Чемпионат».

«К матчу России и Кубы есть три вопроса: Кто это сделал? Зачем это сделали? Люди, которые пришли это смотреть, это обманутые люди?

Неужели вот таким ужасным способом хотели показать, что сборная России жива? Если мы будем так относиться к сборной и нашим болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Это преступление против футбола, невозможно смотреть», — сказал Созин.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.

В 1980 году сборная СССР победила кубинцев с таким же счетом на Олимпийских играх в Москве.

Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Ранее россияне сыграли с Кенией, Камеруном, Катаром, Ираком и Ираном.

Ранее Булыкин назвал главную задачу сборной России после разгрома Кубы.

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