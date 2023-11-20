Игру сборной России против Кубы назвали преступлением против футбола

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин раскритиковал идею проведения матча сборной России против Кубы. Его слова передает «Чемпионат».

«К матчу России и Кубы есть три вопроса: Кто это сделал? Зачем это сделали? Люди, которые пришли это смотреть, это обманутые люди?

Неужели вот таким ужасным способом хотели показать, что сборная России жива? Если мы будем так относиться к сборной и нашим болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Это преступление против футбола, невозможно смотреть», — сказал Созин.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.

В 1980 году сборная СССР победила кубинцев с таким же счетом на Олимпийских играх в Москве.

Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Ранее россияне сыграли с Кенией, Камеруном, Катаром, Ираком и Ираном.

Ранее Булыкин назвал главную задачу сборной России после разгрома Кубы.