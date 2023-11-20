Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова назвала своего любимчика в фигурном катании

Тарасова: у меня один любимчик — талант

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что больше всего ценит в спортсмене талант. Ее слова передает Sport24.

«Новость о завершении карьеры какого фигуриста расстроила больше всего? У каждого было свое время. Все мои фигуристы вовремя завершили карьеру и в основном полностью реализовали свой потенциал.

Были ли у меня любимчики? У меня один любимчик — талант. То качество, которое ценю в спортсмене. Стать выдающимся, единственным и неповторимым можно, если у тебя есть талант, кроме всего остального», — сказала Тарасова.

Тарасова в паре с Георгием Проскуриным участвовала на Всемирной Универсиаде в 1966 году. Вскоре после этого была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за травмы.

В качестве тренера Тарасова работала с такими известными фигуристами, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин. К 2004 году ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей.

Ранее российский фигурист установил национальный рекорд.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий