Тарасова назвала своего любимчика в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что больше всего ценит в спортсмене талант. Ее слова передает Sport24.

«Новость о завершении карьеры какого фигуриста расстроила больше всего? У каждого было свое время. Все мои фигуристы вовремя завершили карьеру и в основном полностью реализовали свой потенциал.

Были ли у меня любимчики? У меня один любимчик — талант. То качество, которое ценю в спортсмене. Стать выдающимся, единственным и неповторимым можно, если у тебя есть талант, кроме всего остального», — сказала Тарасова.

Тарасова в паре с Георгием Проскуриным участвовала на Всемирной Универсиаде в 1966 году. Вскоре после этого была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за травмы.

В качестве тренера Тарасова работала с такими известными фигуристами, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин. К 2004 году ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей.

Ранее российский фигурист установил национальный рекорд.