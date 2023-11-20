Сборную России призвали не позориться в матче с Кубой

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков порассуждал о значении товарищеского матча сборной России против Кубы. Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, нужно побеждать, чего позориться. Наверняка так и произойдет, все-таки соперник, откровенно говоря, не самый мощный. Так-то результат никакого значения не имеет, кроме разве что психологического для наших болельщиков. Пожалуй, единственная отрада заключается в том, что матч пройдет в Волгограде. Может, и не такого соперника хотелось им увидеть, но в любом случае для местных болельщиков должен получиться праздник», — сказал Колосков.

20 ноября в Волгограде сборная России сыграет с Кубой. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее был объявлен состав сборной России на матч против Кубы.