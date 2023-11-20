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Мостовой назвал фаворита матча Бразилия — Аргентина

Мостовой назвал Бразилию фаворитом в матче с Аргентиной в отборе на ЧМ-2026

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что у Бразилии больше шансов на победу в матче с Аргентиной в рамках квалификационного турнира чемпионата мира — 2026. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«У сборной Бразилии не все так гладко: уступили в двух матчах подряд, плюс есть травмированные футболисты, как Неймар, Ришарлисон, Винисиус. Это ключевые игроки. Но все равно у них мощный состав. У Бразилии больше шансов на победу. Им нужно скорее реабилитироваться. Матч будет сверхнапряженный. Ожидаю голы от обеих команд», — заявил экс-футболист.

Встреча шестого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026 между Бразилией и Аргентиной пройдет 22 ноября в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Стартовый свисток для команд прозвучит в 3:30 по московскому времени.

После пяти туров сборная Аргентины (12 очков) возглавляет южноамериканскую группу отбора на ЧМ-2026. Бразилия (семь очков) идет на пятом месте.

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