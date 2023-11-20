Мостовой рассказал, что унижает профессиональный футбол

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что на товарищеском матче между московским «Динамо» и клубом из медиалиги 2DROTS был установлен рекорд посещаемости на «ВТБ Арене» в 2023 году, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это не грустно. Просто это в какой-то степени унижает профессиональный футбол. На матче было много подростков, как я понял. То есть для них условные 2DROTS, блогеры, которые там, — это кумиры», — сказал Мостовой.

На товарищеский матч между «Динамо» и 2DROTS пришли 22 244 зрителя. «Динамо» одержало победу со счетом 2:1.

Первые восемь минут на поле провели главные тренеры команд — Дмитрий Кузнецов (2DROTS) и Марцел Личка («Динамо»). На 43-й минуте поединка в составе «Динамо» на поле появился Герман Попков — основатель футбольного клуба «Амкал».

После 15 туров динамовцы занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков. В следующем матче чемпионата России «Динамо» в гостях сыграет с ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 25 ноября и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно название нового медиаклуба команды РПЛ.