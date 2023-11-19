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Главу МОК упрекнули в подчинении Западу

Тренер Божович заявил, что МОК не интересует правда

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо», тульского «Арсенала» и других команд Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в интервью Sport24 заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не справляется с давлением Запада.

«Томас Бах выступил против организации Игр дружбы? Все очень просто — глава МОК не имеет права запрещать! Он не принимает решения. Он просто фигура, которая вроде бы как представляет МОК. Ему свыше указали, и он так сказал. Это давление со стороны Запада. У них другой взгляд на спорт, их правда не интересует», — заявил Божович.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в ретро-матче обыграл ЦСКА.

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