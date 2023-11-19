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Гол игрока «Спартака» вывел Сербию на Евро-2024

Гол защитника «Спартака» Бабича вывел Сербию на Евро-2024

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная Сербии квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года.

В матче восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 в группе G сербская команда на домашнем поле сыграла вничью с национальной командой Болгарии. Игра прошла в Лесковаце на городском стадионе «Дубоцича» в присутствии 7325 зрителей и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче на 17-й минуте открыт 28-летний защитник бременского «Вердера» Милош Велькович, отличившийся после паса от 32-летнего полузащитника «Севильи» Неманьи Гуделя. На 59-й минуте 25-летний нападающий «ЦСКА 1948» Георги Русев сравнял счет, ему ассистировал 30-летний форвард «Левски» Александер Колев. Через десять минут гости вышли вперед усилиями 27-летнего полузащитника греческого ПАОК Кирила Десподова, голевой пас оформил 22-летний полузащитник «Лос-Анджелеса» Филип Крастев. Окончательный счет игры установил 27-летний защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, поразивший ворота соперника с передачи 34-летнего форварда «Фенербахче» Душана Тадича.

Сербы заняли второе место в своей отборочной группе и вышли на Евро-2024 напрямую, с первого места на континентальное первенство отобралась Венгрия.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что расстраивается из-за «Зенита».

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