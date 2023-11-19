Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дана Уайт заявил, что тяжело воспринял уход Хабиба Нурмагомедова из UFC

Глава UFC Дана Уайт признался, что уход Хабиба Нурмагомедова разбил ему сердце

close
100%
Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в интервью Тео Фону рассказал, что тяжело воспринял решение экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова покинуть организацию.

«Уход Хабиба был трудным для меня. Он мог предложить гораздо больше и сделать больше. Когда его отец ушел, это как бы высосало из него всю радость от боев, и с ними было покончено», — сказал Уайт.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиб признали человеком года в спорте.

22 октября Хабиб заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее стала известна причина, по которой Хабиб может вернуться в MMA.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий