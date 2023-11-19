Дана Уайт заявил, что тяжело воспринял уход Хабиба Нурмагомедова из UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в интервью Тео Фону рассказал, что тяжело воспринял решение экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова покинуть организацию.

«Уход Хабиба был трудным для меня. Он мог предложить гораздо больше и сделать больше. Когда его отец ушел, это как бы высосало из него всю радость от боев, и с ними было покончено», — сказал Уайт.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиб признали человеком года в спорте.

22 октября Хабиб заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее стала известна причина, по которой Хабиб может вернуться в MMA.