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Экс-тренер сборной России заявил, что в матче с Кубой не должно быть зацикленности на победе

Тренер Игнатьев ждет преимущества сборной России в матче с Кубой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча российской национальной команды с Кубой. Он заявил «Газете.Ru», что не должно быть зацикленности на победном результате, отметив при этом, что ждет от сборной России содержательной игры.

«Как всегда, хочется видеть, в каком обличии предстанет перед нами наша сборная команда, какие фамилии произведут впечатления, на кого есть основания рассчитывать по-серьезному. А если говорить масштабно, жду интересной, содержательной игры с определенным преимуществом нашей команды и, конечно же, победного результата. Это совершенно не значит, что есть некая зацикленность на успехе, но победа всегда приятна. А дальше будем разбираться, чем она обусловлена. Вот такие ожидания — причем каждый раз. Я хочу увидеть, чтобы наша сборная была сильнее всех тех, с кем она играет. Мне хочется, чтобы мы были мощнее многих», — сказал Игнатьев.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее стала известна реакция сборной России на приезд Головина из Франции.

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