Игрок сборной Франции о бутсах Месси: жалею об этом каждый день

Нападающий миланского «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам рассказал историю знакомства в Лионелем Месси в 10-летнем возрасте. Его слова передает AS.

«Месси был молод, и после тренировки я хотел выйти на поле и поиграть с другими детьми, а у Лео был почти тот же размер обуви, что и у меня: у меня был 38-й, а у него — 40-41-й.

Он оставил мне свои бутсы, я поиграл, а потом он сказал мне: «Забирай». В 10 лет я не понимал, что только что произошло, поэтому на следующий день я отдал их другу. Я жалею об этом каждый день...», — сказал Тюрам.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. В составе испанской команды Месси 10 раз выигрывал чемпионат, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее футболист «Краснодара» заявил, что Месси не заслужил «Золотой мяч».