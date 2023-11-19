Экс-игрок «Спартака» рассказал, что заставит сборную России играть с Кубой в полную силу

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов признался, что не знает, на что способна сборная Кубы в матче против России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мы прошлый раз играли с Кенией, думали, что соперник будет легкий, и что наша команда легко с ним разберется. Получилось все наоборот. Было тяжело, и сыграли вничью. А силу сборной Кубы я не знаю. Ни разу не видел эту команду.

Сама атмосфера будет заставлять нашу сборную играть в полную силу. Все-таки когда приходит полный стадион, это всегда серьезная мотивация», — сказал Кечинов.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

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