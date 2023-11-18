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Глава КНР подшутил над футболистами своей страны

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что не уверен в игроках футбольной сборной страны

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Pool Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал случайностью победу сборной Китая в отборочном матче чемпионата мира 2026 года над национальной командой Таиланда. Об этом он заявил премьер-министру Таиланда Сеттхе Тхавесину перед стартом саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

Тхавесин заявил, что после поражения от сборной Китая Таиланд практически лишился шансов на попадание на мундиаль в Северную Америку, после чего Си Цзиньпин выразил свое удивление.

«Действительно? Думаю, что это небольшая случайность. Я не уверен в нашей футбольной команде, не уверен в ее уровне. Бывают взлеты и падения», — заявил председатель КНР.

В последний раз китайская сборная принимала участие на мировом первенстве в 2002 году. Тогда ей не удалось покорить групповую стадию, в трех матчах против Бразилии, Турции и Коста-Рики китайцы потерпели три поражения с общим счетом 0:9.

Бразильская сборная стала на ЧМ-2002 чемпионом, обыграв в финале Германию (2:0).

Ранее медиакоманда 2Drots уступила в товарищеском матче «Динамо».

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