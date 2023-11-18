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Бывший теннисист назвал фаворита в матче Алькараса с Джоковичем

Экс-теннисист Ольховский: Джокович сейчас стабильнее Алькараса

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, доходивший до финала «Ролан Гаррос» в парном разряде и бывший в нем шестой ракеткой мира, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал фаворита в матче серба Новака Джоковича с испанцем Карлосом Алькарасом, которые встретятся в полуфинале Итогового турнира года в Турине.

«Сложно сказать. На мой взгляд, Джокович сейчас постабильнее и поинтереснее. Алькарас, даже победив Медведева, допускал такие ошибки при ударах справа. Прямо скажем, когда он был в лучшей форме, он их не делал. Поэтому интересно посмотреть, как все это будет выглядеть сегодня, но Джокович кажется постабильнее и посолиднее», — считает Ольховский.

Джокович занял на групповом этапе второе место в группе А, переиграв датчанина Хольгера Руне, уступив итальянцу Яннику Синнеру и выиграв у поляка Хуберта Гуркача, заменившего по ходу соревнований получившего травму грека Стефаноса Циципаса. Алькарас начал турнир с поражения от немца Александра Зверева, но затем обыграл россиян Андрея Рублева с Даниилом Медведевым и вышел в полуфинал с первого места в квартете В.

Ранее Андрей Рублев объяснил свое поражение на Итоговом турнире АТР от Александра Зверева.

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