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Сменился лидер Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и вышло на первое место в Первой лиге

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ФК «Динамо Махачкала»

В очередном матче 19-го тура первенства России по футболу среди команд Первой лиги махачкалинское «Динамо» оказалось сильнее «Тюмени».

Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась волевой победой команды под руководством Курбана Бердыева со счетом 3:1.

У хозяев отличились 23-летний полузащитник Раджаб Магомедов, 27-летний защитник Сослан Кагермазов и 29-летний нападающий Сердер Сердеров. В составе проигравшей команды единственный мяч оформил 20-летний полузащитник Виталий Шитов.

После этой победы динамовцы набрали 37 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Тюменский клуб с активом 35 очков располагается на второй позиции. Следом за ними находится тольяттинский «Акрон», который после 19 туров набрал 34 очка. Четвертую позицию занимают подмосковные «Химки» — у команды Андрея Талалаева 32 очка и одна игра в запасе.

В следующем туре махачкалинцы дома примут столичное «Торпедо», игра пройдет 27 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее мадридский «Реал» опубликовал заключение по Винисиусу Жуниору.

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