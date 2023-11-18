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Рублев объяснил свое поражение на Итоговом турнире

Теннисист Рублев считает, что он играл хорошо в проигранном матче со Зверевым

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свое поражение от немца Александра Зверева в эфире YouTube-канала «Больше!» в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.

«Играл я хорошо, в принципе, как мне кажется, даже лучше играл. У меня получалось многое, да и настрой был лучше, чем обычно. Но вышло классическое завершение, как и в первых двух матчах. Я не выключался, просто в нужный момент не подавал», — заявил Рублев.

17 ноября Рублев проиграл представителю Германии Александру Звереву. Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Оба теннисиста не смогли выйти в плей-офф турнира. Рублев уступил во всех трех матчах, а Зверев одержал победу в двух играх, но по дополнительным показателям уступил испанцу Карлосу Алькарасу и россиянину Даниилу Медведеву.

Итоговый турнир ATP начался 12 ноября и продлится до 19 ноября. Соревнования проходят в итальянском Турине.

Ранее Рублев заявил, что проигрывает много матчей из-за эмоций.

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